Aliye Turagay’ı Kaybettik

Yönetmen yardımcısı, yapımcı ve oyuncu Aliye Turagay, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü hayatını kaybetti. Deli Kan ve Hazal adlı filmlerde oyuncu olarak görev yapan Turagay Herhangi Bir Kadın, Derman ve Güneşin Tutulduğu Gün adlı filmlerde de yönetmen yardımcılığı yaptı. Sinemanın ardından eğlence sektörüne yönelen Turagay, Bird, Flamingo, Fenix gibi mekânların işletmeciliğini üstlendi. Turagay son olarak Bebek Baylan Pastanesi’ni işletiyordu. Cenazesi, 22 Mayıs 2018 Salı günü öğle namazını müteakip Bebek Camii’nden kaldırılacak olan merhumeye tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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