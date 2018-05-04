Balkaymak Filmi Oyuncuları Basın Mensupları ile Buluştu

Onur Tan’ın yazıp yönettiği, Balkaymak filminin oyuncuları, geçtiğimiz gün Levent’te basınla bir araya gelerek, film hakkında keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sıcacık ve umut dolu öyküsü ile 7’den 70’e herkesin ilgisini çekecek bir aile filmi olan Balkaymak’ın oyuncuları Sabina Toziya, Tarık Ünlüoğlu, Beren Gökyıldız, Kenan Çoban, Yunus Emre Yıldırımer, Melissa Yıldırımer ve Ömer Tan basın mensuplarının sorularını cevaplandırırken eğlence dolu neşeli dakikalar yaşandı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.