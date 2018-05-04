Sinan Uzun’un yönettiği ve Sinan Bengier, Tuğba Özay Yüksel Ünal ile Gazi Şeker’in oynadığı Azraille Dans, 25 Mayıs 2018’de Derin Film dağıtımıyla Toprak Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Niyazi, köye canını almaya gelen Azrail’i ikna ederek onunla tavla oynamaya başlar, uğraşır ve güç bela ömrünü bir hafta uzatmayı başarır. Niyazi’nin kardeşi Hasan ise zamanını kumar oynayarak ve sevgilisi Gözde’yi mutlu etmeye çalışarak geçirmektedir. Azrail ömrünü almak için eve yerleşmiştir ve annesi Gülizar’la da aralarında bir aşk doğmaya başlamıştır. Hayatın boş olduğunu gören Niyazi, ölmeden önce sağlam bir iz bırakmak ister.

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