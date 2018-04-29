Merdiven Out, Drone In

21. yüzyıl gençlerini ve aşklarını anlatan 4N1K-2, çağın değişik teknolojilerini de gözleri önüne seriyor. Barış sevdiği kız Yaprak’ın penceresinin önüne serenat yapmaya gelip cama tırmanmak yerine, drone’la görüntüsünü yolluyor. Yönetmen koltuğunda Murat Onbul’un oturduğu ve başrollerini Gözde Mutluer, Atakan Hoşgören, Burak Yörük, Sina Özer, Cihan Şimşek, Cemrehan Karakaş’ın paylaştığı 4N1K-2 filmi 04 Mayıs’ta sinemalarda gösterime giriyor.

Basın Bülteni

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