15. Çocuk Filmleri Festivali, İstanbul’daki Çocuklardan Anadolu’daki Çocuklara Dostluk Götürmek İçin Yola Çıktı

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ve TÜRSAK Vakfı’nın işbirliğiyle bu yıl 15. yaşına giren Çocuk Filmleri Festivali, 27 Nisan Cuma günü İstanbul Grand Pera Emek Salonu’nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Açılış töreninin sunuculuğunu Oyuncu Ceren Benderlioğlu üstlenirken, törene katılan yüzlerce çocuk Kabile Dans ve Gösteri Sanatları’nın gösterisiyle muhteşem dakikalar yaşadılar. Çocukların sinemayla tanışmasını sağlayarak sinema kültürü edinmelerinde ve erken yaşta sanatsal üretim denemelerinde yol gösterici bir rol oynayan festivalin açılış konuşmasını TÜRSAK Vakfı Başkanı Fehmi Yaşar yaptı.

Basın Bülteni

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Ceren Benderlioğlu – Fulya Aksular



Fehmi Yaşar – Ceren Benderlioğlu



Kabile Dans ve Gösteri Sanatları



Nur Benderlioğlu – Ceren Benderlioğlu

