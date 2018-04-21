Türkiye’nin en önemli illerinden olan Siirt’in tanıtımına destek sağlamak amacıyla organize edilen 1. Uluslararası Siirt Kısa Film Festivali, 07 – 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Festivalde, yerli ve yabancı yönetmenler, dizi ve sinema oyuncuları, yapımcılar ve sinema eleştirmenleri yer alacak. 07 Mayıs Pazartesi günü Göksel konseri ile başlayacak olan festivalin kapanışı 11 Mayıs Cuma günü Kalben konseri ile olacak. Jüri Başkanlığını Mahperi Uçar’ın yapacağı Kısa Film Yarışması’nın jüri üyeleri Tarkan Karlıdağ, Cengiz Bozkurt, Elif Dağdeviren, Mehlika Çelik, Şafak Bakkalbaşıoğlu ve Veli Çelik gibi ünlü isimlerden oluşuyor.

Afiş



Logolar



1937 Yılı Şiirt Şehir Bandosu



Kalben



Nasrettin Köprüsü



Pervari’de Bir Göl



Siirt’te Gezici Sinema



Siirt’te Günümüzden Bir Orkestra



Tarihi_Ulu_Cami

