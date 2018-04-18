Kahkahalar Hiç Dinmedi, Cici Babam Çok Komik

Cici Babam filmi ekibi 16 Nisan Pazartesi akşamı Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda, yakın arkadaşları ile filmi izledi. Güldür Güldür ailesinin mutfağından çıkan Cici Babam’ın özel gösteriminde, filmin yönetmeni Meltem Bozoflu Gölebeyi ve oyuncular Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş, Burak Topaloğlu, Alper Kul ve Uğur Bilgin, kahkaha dolu sohbetleriyle filmlerini anlattılar.

Basın Bülteni

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Arif Erkin / Burak Topaloğlu



Bülent Emrah Parlak / Defne Yalnız



Derya Karadaş / Doğan Akdoğan



Erdem Yener / Haki Biçici



İrem Sak / Mahir İpek



Meltem Bozoflu Gölebeyi / Meltem Yılmazkaya



Nazmi Kahraman / Onur Atilla



Onur Buldu / Öner Ateş



Şenay Akay / Şükrü Avşar



Tuğçe Soysop / Uğur Bilgin



Yasemin Conka

