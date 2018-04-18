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Kahkahalar Hiç Dinmedi, Cici Babam Çok Komik

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Cici Babam filmi ekibi 16 Nisan Pazartesi akşamı Levent Cinemaximum Kanyon Sineması’nda, yakın arkadaşları ile filmi izledi. Güldür Güldür ailesinin mutfağından çıkan Cici Babam’ın özel gösteriminde, filmin yönetmeni Meltem Bozoflu Gölebeyi ve oyuncular Onur Buldu, Mahir İpek, Yasemin Conka, Onur Atilla, İrem Sak, Meltem Yılmazkaya, Derya Karadaş, Burak Topaloğlu, Alper Kul ve Uğur Bilgin, kahkaha dolu sohbetleriyle filmlerini anlattılar.

Arif Erkin / Burak Topaloğlu

Bülent Emrah Parlak / Defne Yalnız

Derya Karadaş / Doğan Akdoğan

Erdem Yener / Haki Biçici

İrem Sak / Mahir İpek

Meltem Bozoflu Gölebeyi / Meltem Yılmazkaya

Nazmi Kahraman / Onur Atilla

Onur Buldu / Öner Ateş

Şenay Akay / Şükrü Avşar

Tuğçe Soysop / Uğur Bilgin

Yasemin Conka

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