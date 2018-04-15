37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 15 Nisan 2018 Pazar

37. İstanbul Film Festivali’nde 15 Nisan 2018 Pazar günü Ulusal Yarışma filmlerinden Renksiz Rüya, 11:00’de Atlas Sineması’nda, yönetmen Mehmet Ali Konar’ın katılımıyla; Yarışma Dışı bölümünde yer alan Dört Köşeli Üçgen, 13:30’da Beyoğlu Sineması’nda, yönetmen ve yazar Mehmet Güreli’nin katılımıyla; Ulusal Yarışma filmlerinden Yol Kenarı, 19:00’da Atlas Sineması’nda, yönetmen Tayfun Pirselimoğlu’nun katılımıyla festival takipçilerine gösterilecek.
- Basın Bülteni
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