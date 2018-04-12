Paul McGuigan’ın yönettiği ve Annette Bening, Jamie Bell, Julie Walters ile Vanessa Redgrave’in oynadığı Yıldızlar Asla Ölmez (Film Stars Don’t Die in Liverpool), 27 Nisan 2018’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Özel hayatıyla döneme damga vuran ünlü aktris Gloria Grahame, kendinden genç olan Peter’la tanışır ve birbirlerine aşık olurlar. Peter için bir Hollywood yıldızıyla beraber olmak etkileyicidir, Gloria ise aradığı sıcaklığı Peter’da bulmuştur. İki sevgilinin Los Angeles, New York ve Liverpool arasında mekik dokuduğu bu tutkulu ilişki, Gloria’nın ölümcül bir hastalığa yakalanmasıyla çok zorlu bir evreye girer.

İlgili