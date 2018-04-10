Cinens Sinemaları da Kapılarını Başka Sinema’ya Açtı

Cinens Sinema Grubu, 18 Nisan’dan itibaren Mersin Kipa Cinens Sinemaları ve Park Adana Cinens Sinemaları’nda alternatif ve bağımsız sinema filmlerini dağıtan Başka Sinema’nın filmlerini de göstermeye başlıyor. 18 Nisan’da Reha Erdem’in Sinema Yazarları Derneği’nce yılın filmi seçilen “Koca Dünya”sı, 25 Nisan’da Craig Gillespie’nin “Ben Tonya”sı, 02 Mayıs’ta ise Emre Erdoğdu’nun “Kar” adlı filmi gösterilecek. Margot Robbie, Sebastian Stan, Allison Janney ile Julianne Nicholson’ın oynadığı “Ben, Tonya”da, varoşlardan çıkıp gelen ve Amerika Şampiyonluğuna kadar yükselen yetenekli buz patencisi Tonya Harding’in mücadelelerle dolu hayatı anlatılıyor.

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