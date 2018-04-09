Oflu Hoca Zorla Evlendirildi

Bir komedi fenomeni olan Oflu Hoca serisinin yeni filmi Oflu Hoca Trakya’da, 13 Nisan’da vizyona giriyor. Adem Kılıç’ın yönettiği ve seyirciye her sahnesinde ayrı bir kahkaha tufanı yaşatacak olan filmde Çetin Altay’ın canlandırdığı Oflu Hoca karakterinin bir karışıklık üzerine zorla evlendirilmeye çalışıldığı sahne, sinemaseverlerin en sevdiği bölüm favorilerinden biri olacak. Eğlence ve neşe dolu evlilik sahneleri hakkında konuşan başrol oyuncusu Çetin Altay “Evliliğin zorla olanı film bile olsa kötü tabii ki, çünkü sevenleri sevdiğine versinler. Filmin eğlenceli bir sahnesi fakat evlilik işi yanlış anlamadan dolayı zaruri bir durum haline gelince işin rengi hepten değişiyor.” dedi.

Basın Bülteni

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