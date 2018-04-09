37. İstanbul Film Festivali Günlüğü: 09 Nisan 2018 Pazartesi

37. İstanbul Film Festivali’nde 09 Nisan Pazartesi günü dünya sinemasından çeşitli film gösterimlerin yanı sıra festival merkezi Yapı Kredi Kültür Sanat’ta saat 16:00’da sinema yazarları Fatih Özgüven, Mehmet Açar, Kutlukhan Kutlu, Senem Aytaç ve Yeşim Tabak’ın katılımıyla bir söyleşi yapılacak. Sinemada eleştirinin yeri, önemi ve işlevinin tartışılacağı toplantının moderatörlüğü genç sinema yazarlarından Hüseyin Cömert tarafından yapılacak.

Basın Bülteni

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