37. İstanbul Film Festivali, İpekçe Özel Gösterimi & Kokteyl

37. İstanbul Film Festivali, Zurich Sigorta işbirliğiyle bu yıl, öncü yönetmenlerimizden Bilge Olgaç’ın 1987 yapımı başyapıtı İpekçe’yi restore ederek, beyazperdede sinemaseverlerle buluşturacak. Festivalde, Dünden Bugüne Türk Sineması bölümünün tema sponsoru Zurich Sigorta, 10 Nisan Salı akşamı, filmin özel gösteriminden önce, saat 19:30’da Sofa Hotel Hallarts Salonu’nda bir kokteyl düzenliyor. İpekçe ekibinin yanı sıra oyuncuları Perihan Savaş, Berhan Şimşek, Gülsen Tuncer ve Kemal İnci’nin de katılacağı kokteylin ardından Atlas Post Production tarafından restore edilen İpekçe, saat 21:30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’nda gösterilecek.

Basın Bülteni

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