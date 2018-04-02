Ülkü Tamer’i Kaybettik

Şair, gazeteci, oyuncu ve çevirmen Ülkü Tamer, 01 Nisan 2018 Pazar günü hayatını kaybetti. Memduh Ün, Tamer’in öykülerinden Sinema Bir Mucizedir adlı filmi çekti. Sis adlı filmde Savcı rolünde oynayan Ülkü Tamer’in az bilinen bir özelliği de Milliyet Yayınları’na çalıştığı yıllarda Amarcord ve Macarlar (Magyarok) adlı ünlü filmlerin sinemalarda gösterilmesini sağlamasıdır. Ülkü Tamer’in cenazesi, 02 Nisan 2018 Pazartesi günü (bugün) Turgutreis Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazı sonrasında Gümüşlük Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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