Dursun Ali Sarıoğlu’nu Kaybettik

Sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Dursun Ali Sarıoğlu, 02 Nisan 2018 Pazartesi günü (bugün) hayatını kaybetti. 1936 yılında Çayeli’nde doğan ve genellikle Karadeniz tiplemeleriyle bilinen Sarıoğlu, mafya babası Kel Behzat ve Tarumar karakterleriyle hatırlanıyor. Fidan, Faize Hücum, Bir Yudum Sevgi, Namuslu, Körebe, Asiye Nasıl Kurtulur, Davacı, Değirmen, Keşanlı Ali Destanı, Ölü Bir Deniz ve Kabadayı adlı filmlerde de oynayan Sarıoğlu’nun cenazesi, 03 Nisan 2018 Salı günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip toprağa verilecek. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.

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