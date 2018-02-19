Yalnız Hayaller Kaldı, 09 Mart’ta Vizyonda

Yönetmenliğini Mehmet Ali Arslan’ın yaptığı, Yalnız Hayaller Kaldı filmi 09 Mart’ta vizyona giriyor. Başrollerini Yeşilçam’ın unutulmaz oyuncuları Mahmut Cevher ve Perihan Savaş ile son dönemin başarılı oyuncularından Ecem Baltacı’nın paylaştığı duygu dolu aile hikâyesinin anlatıldığı filmin diğer rollerinde Açelya Elmas, Atılay Uluışık, Alican Ayas ve Yeliz Bozkurt Üstündağ rol alıyor. Emekli, karısını kaybetmiş ve dört çocuğuna büyük sorumluluk duygusuyla bakan bir babanın kızının hastalığıyla başlayan dramına ve onları bir arada tutma çabasına tanıklık edeceğimiz filmde organ bağışı ve gençlerin hayatlarını özgürce devam ettirme sürecinin etkileri de anlatılıyor.

Basın Bülteni

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