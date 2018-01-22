Mustafa Diyar Demirsoy’un yönettiği ve Abdullah Aslan, Sahra Zeyni, Hüseyin Taş ile Şükran Çağman’ın oynadığı Horoz Bayram, 20 Nisan 2018’de MC Film dağıtımıyla Vessa Yapım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bayram, başladığı işin uğursuzluğuna göre bir hayli borca düşer. Herkese borcu vardır bu işin içinden çıkamaz, herkes borcunu ister. O, İstanbul’a gidip para kazanıp insanların borcunu ödeme niyetindedir ancak karısı Zernişan Hanım buna razı olmaz. Oranın bataklık olduğunu erkeklerin kadınlara takılarak ailesini terk ettiğini söyler. Çaresiz kalan Bayram fırıldak işler düşünür. Halfeti’de animatör olarak çalışan sihirbaz dostu Recep’e müracaat eder.