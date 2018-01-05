Bursa Uluslararası Film Günleri (Bursa International Film Days), Aykırı Sinema Derneği organizasyonuyla 09 Ocak – 03 Nisan 2018 tarihleri arasında Bursa’da Karaman Dernekler Yerleşkesi’nde gerçekleştiriliyor. 09 Ocak’ta yapılacak olan açılışta saat 19:15’de kısa film Coda’nın gösteriminden sonra saat 19:30’da ise sinemamızın dikkat çeken yönetmeni Ümit Ünal’ın yönetmenliğini yaptığı Nar adlı film gösterilecek ve film gösteriminin ardından yönetmen Ümit Ünal’la bir de söyleşi gerçekleştirilecek. Etkinliklerde ayrıca Antalya Sinema Derneği’nin projeleri olan En İyi 10 Kısa Film ve En İyi 10 Animasyon Film, Bursa’da sinemaseverlerle buluşacak.



Düzenleyici ve Destekleyici Kurumlar

