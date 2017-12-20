Martıların Efendisi İçin Geri Sayım Başladı

Yapımcılığını Erol Avcı’nın yaptığı, senaryosu Meriç Demiray’a yönetmenliği ise Mehmet Ada Öztekin’e ait olan Martıların Efendisi filmi için geri sayım başladı. Başrollerini Mehmet Günsür, Bige Önal, Timuçin Esen, Nejat İşler, Barış Yıldız, Hakan Kurtaş, Ezgi Coşkun’un gibi birbirinden başarılı oyuncuların üstlendiği film 22 Aralık’ta izleyicisiyle buluşacak. Sarp Akkaya, Aras Bulut İynemli, Mehmet Esen ve Ezel Akay gibi başarılı oyuncular da filme konuk oldu.

Basın Bülteni

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