Fantastik Filmler Festivali İstanbul, bu yıl ilk kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkiye ve dünya sinemasından türünün en nitelikli ve ses getiren filmlerini programına alan festival 22 – 24 Aralık 2017 tarihleri arasında İstanbul Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek festivalde toplam 14 film gösteriminin yanı sıra, sinemamızın en başarılı yönetmenlerinden Onur Ünlü, Baskın: Karabasan ve Housewife filmleriyle dünya festivallerinde büyük ses getiren Can Evrenol ve ilk uzun metraj kurmacası Kaygı ile sinemaseverlerin beğenisini kazanan Ceylan Özgün Özçelik filmlerden önce veya sonra izleyicilerle söyleşi gerçekleştirecekler.

Moon



Olla

