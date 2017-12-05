23. Gezici Festival Gösterimler, Söyleşiler ve Etkinliklerle Devam Ediyor

Ercan Kesal’ın Gezici Festival için seçtiği adalet ve vicdan temalı üç film izleyicilerle buluştu. Ercan Kesal, programdaki gösterimler sonrasında izleyicilerle buluştu. “Adaletin ne olduğunu bilemeyebiliriz ama adaletsizliğin ne olduğunu biliyoruz. Adalete, sürekli adil olma eylemi diyebiliriz.” diye sözlerine başlayan Ercan Kesal insanların kendi doğrularının şaşmaz olduğuna inanmasının, her şeyi bildiğini sanmasının en büyük trajedimiz olduğunu belirtti ve vurguladı.

Basın Bülteni

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Ahmet Boyacıoğlu – Fikret Reyhan



Donat Keusch – Ahmet Boyacıoğlu



Anna Maria Aslanoğlu – Selda Taşkın –

Ahmet Melih Yılmaz – Emre Yeksan – (Körfez Filmi Ekibi)



Ercan Kesal



Ercan Kesal – Ahmet Boyacıoğlu



Guy Ben Ner – Köken Ergun

