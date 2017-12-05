23. Gezici Festival Gösterimler, Söyleşiler ve Etkinliklerle Devam Ediyor

Ercan Kesal’ın Gezici Festival için seçtiği adalet ve vicdan temalı üç film izleyicilerle buluştu. Ercan Kesal, programdaki gösterimler sonrasında izleyicilerle buluştu. “Adaletin ne olduğunu bilemeyebiliriz ama adaletsizliğin ne olduğunu biliyoruz. Adalete, sürekli adil olma eylemi diyebiliriz.” diye sözlerine başlayan Ercan Kesal insanların kendi doğrularının şaşmaz olduğuna inanmasının, her şeyi bildiğini sanmasının en büyük trajedimiz olduğunu belirtti ve vurguladı.
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- Ercan Kesal ile Sinemada Adalet ve Vicdan Üzerine
- Ercan Kesal: Adalet ve Vicdan
- Bilinmeyen Hikâyesiyle Yol
Ahmet Boyacıoğlu – Fikret Reyhan
Donat Keusch – Ahmet Boyacıoğlu
Anna Maria Aslanoğlu – Selda Taşkın –
Ahmet Melih Yılmaz – Emre Yeksan – (Körfez Filmi Ekibi)
Ercan Kesal – Ahmet Boyacıoğlu