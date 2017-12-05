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Randevu İstanbul 20. Yaşını Kutladı

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Sinemaseverlerin bu yılki son ‘randevu’su, unutulmaz bir gecede 20. yaşını kutladı. TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı tarafından T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile gerçekleştirilen 20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Soho House İstanbul’daki ödül töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Bu yılki geleneksel Onur Ödülü’nün sahibi sinemamızın yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı ödülünü Mustafa Kemal Atatürk’e adadı.

Cansel Elçin / Ceren Benderlioğlu

Emir Benderlioğlu – Ceren Benderlioğlu /
Fehmi Yaşar – Doğan Hızlan

Necip Sarıcı / Necip Sarıcı – Fehmi Yaşar

Qian Bo (Çin Başkonsolosu) / Serap Aksoy

Serap Aksoy – Fehmi Yaşar

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