Tezuka’dan Miyazaki’ye Anime ve Manga Kitabı Çıktı

Japon Sineması Platformu’nun 10 yazarın imzasını taşıyan Tezuka’dan Miyazaki’ye Anime ve Manga adlı kitap çıktı. Japon Yayınları’ndan satışa sunulan ve Gökhan Kuloğlu tarafından hazırlanan kitapta Ahmet Ziya Sekendiz, Birsen Albayrak, Ercan Gürova, Hafize Mutlu, Mustafa Emre Özgen, Olca Karasoy, Rafet Kaan Moral, Su Tunç ve Yeter Şeko’nun yazıları yer alıyor. Bu kitabı oluşturma fikrini, Japon Sineması Platformu’nda yazılmış olan anime ve manga metinleri ile aylık Japon Sinema E-Dergisi’nde (yeni adıyla YATTAA Dergisi) yayınlanan makaleler oluşturdu. Yazarlar, anime ve manganın çok sevildiği ülkemize bir başucu kaynağı kazandırmak istediler ve animelerin sihirli dünyasını tanıtmak için bu kitabı hazırladılar.