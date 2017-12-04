Tereddüt’e Frankfurt’tan 4 Ödül Birden

Yeşim Ustaoğlu’nun son filmi Tereddüt şimdi de, Almanya’nın Frankfurt kentinde 17. kez düzenlenen ve 02 Aralık Cumartesi günü sonra eren Frankfurt Türk Film Festivali’nden 4 ödülle birden döndü. Buket Alakuş, Hannes Karnick, Brigitte Strubel-Mattes, Claudia Prinz, Barbara Trotnow ve Mehmet Arif Özserin’den oluşan jüri Tereddüt’ü En İyi Film seçti. Tereddüt aynı zamanda En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo dallarında da Yeşim Ustaoğlu’na Altın Elma Ödülü getirirken, filmin başrol oyuncularından Ecem Uzun da En İyi Kadın Oyuncu seçildi. Ustaoğlu En İyi Film Ödülü’nü alırken “Bu ödülü yaşam hakkı elinden alınan çocuklara ve özelliklere kadınlara adıyorum.” dedi.

Basın Bülteni

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