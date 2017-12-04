Haberler

Pelin Esmer’in Son Filmi İşe Yarar Bir Şey’e Tallinn’den En İyi Senaryo Ödülü

Bir yorum yapın

Pelin Esmer’in son filmi İşe Yarar Bir Şey, Tallinn Black Nights Film Festivali’nden En İyi Senaryo Ödülü ile dönüyor. Pelin Esmer’in senaryosunu ünlü yazar Barış Bıçakçı ile birlikte yazdığı filmin başrollerinde Başak Köklükaya, Öykü Karayel ve Yiğit Özşener yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta 5. Uluslararası Boğaziçi Film Festivali’nde En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu Ödülleri’ni kazanan İşe Yarar Bir Şey, filmi bir gece trende yolları kesişen iki kadının “Gel beni öldür” diyen bir adama doğru yaptıkları uzun ve renkli yolculuğunu konu alıyor.

Pelin Esmer

Yiğit Özşener – Pelin Esmer

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir