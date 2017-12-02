Haberler

Randevu İstanbul’da İpek Yolu Buluşması

Bir yorum yapın

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın düzenlediği 20. Randevu İstanbul Film Festivali kapsamında CRI – China Radio International ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Çin’e Bak, Dünyayı Gör bölümündeki Odak Ülke ile Türkiye arasında kültürel alışveriş ve sektörel iş birliği yaratmayı hedefleyen Çin – Türkiye Sineması Panelleri sinema yazarı Tunca Arslan moderatörlüğünde 02 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleşti.

Emin Alper

Fehmi Yaşar

Özcan Alper

Özcan Alper – Tunca Arslan – Ömer Faruk Sorak

Tunca Arslan – Ömer Faruk Sorak

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir