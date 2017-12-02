Randevu İstanbul’da İpek Yolu Buluşması

TÜRSAK – Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı’nın düzenlediği 20. Randevu İstanbul Film Festivali kapsamında CRI – China Radio International ve Bahçeşehir Üniversitesi iş birliğiyle gerçekleştirilen Çin’e Bak, Dünyayı Gör bölümündeki Odak Ülke ile Türkiye arasında kültürel alışveriş ve sektörel iş birliği yaratmayı hedefleyen Çin – Türkiye Sineması Panelleri sinema yazarı Tunca Arslan moderatörlüğünde 02 Aralık 2017 Cumartesi günü gerçekleşti.

Basın Bülteni

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Emin Alper



Fehmi Yaşar



Özcan Alper



Özcan Alper – Tunca Arslan – Ömer Faruk Sorak



Tunca Arslan – Ömer Faruk Sorak

