Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin Geleneksel Onur Ödülleri Bu Yıl 3 İsme Veriliyor

20. Randevu İstanbul Uluslararası Film Festivali’nin onur ödülleri 04 Aralık akşamı gerçekleşecek 20. yaş kutlamasında sahiplerini bulacak. 20. Randevu İstanbul’un bu yılki Onur Ödülü sinemamızın değerli yapımcı ve yönetmeni Necip Sarıcı’ya sunulacak. Yeşilçam’ın mutfağının her aşamasında hizmetleri olan, sinema emekçisi ve sevdalısı Sarıcı’nın yapımını üstlendiği bir klasik, Metin Erksan’ın filmi Kuyu bu vesileyle bir kez daha seyirciyle buluşacak. TÜRSAK Kültüre ve Sanata Yüksek Katkı Ödülü’nün bu yılki sahipleri ise Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve gazeteci yazar Doğan Hızlan olarak belirlendi.

Basın Bülteni

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Bülent Eczacıbaşı



Doğan Hızlan



Necip Sarıcı

