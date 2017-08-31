François Ozon’un yönettiği ve Marine Vacth, Jeremie Renier, Jacqueline Bisset ile Myriam Boyer’in oynadığı Tutku Oyunu (L’Amant Double – The Double Lover), 08 Eylül 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kırılgan bir genç kadın olan Chloé uzun süredir depresyondadır. Sorunlarının üstesinden gelmek için gittiği psikyatristi Paul’a kısa süre içinde aşık olur. Aylar sonra birlikte yaşamaya başlayan ikilinin oldukça sağlıklı görünen ilişkileri, Chloe’nin, sevgilisinin gerçek kimliğine dair ondan bir şeyler sakladığını keşfetmesiyle gerilimli ve tedirgin bir hal alır ve çift arasında bir köşe kapmaca başlar.