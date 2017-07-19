YESEV – Yeşilçam Sinema Emekçileri Vakfı Taksim’de Beyoğlu Festivali’ne Katılıyor

Yönetmen Coşkun Alp Ertam’ın Başkanı olduğu Yeşilçam Sinema Emekçileri Vakfı, Yeşilçamın ünlü oyuncularından Ediz Hun, Hülya Koçyiğit, Murat Soydan, Serdar Gökhan, Salih Güney ve Selda Alkor’un da desteğiyle bakıma muhtaç Yeşilçam emekçileri için Bodrum’da ücretsiz huzurevi tesisi faaliyetlerini Beyoğlu Festivali alanındaki 78 no.lu standında bir ay süreyle devam ettirecek, her akşam bir sinema emekçisi sahneye çıkacak, anılarını anlatacak.

İhsan Gedik – Mustafa Uzunyılmaz – Yavuz Karakaş –

Coşkun Alp Ertam – Muharrem Erdemir



İhsan Gedik – Necdet Kökeş – Tayfur Aydın – Muharrem Erdemir



Muharrem Erdemir – Yavuz Karakaş –

Coşkun Alp Ertam – Necdet Kökeş – İhsan Gedik



Yavuz Karakaş – Muharrem Erdemir – Pekcan Türkeş –

Coşkun Alp Ertam – İhsan Gedik



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