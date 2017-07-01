Rebecca Zlotowski’nin yönettiği ve Natalie Portman, Lily Rose Depp, Emmanuel Salinger ile Louis Garrel’in oynadığı Planetarium, 14 Temmuz 2017’de Başka Sinema dağıtımıyla Fabula Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ruhlarla iletişime geçebildiğine inanılan Laura ve Kate Barlow, bu yeteneklerini sahnede sergiledikleri dünya turlarının son ayağını tamamlamak üzere Paris’e gelirler. Kardeşlerin performansı, tanınmış film yapımcısı Korben’in dikkatini çeker. Barlow Kardeşler kendilerini bir anda sinemanın içinde, sıra dışı bir yapımın ortasında bulurlar. Bu sırada Laura, Korben’i yakından tanıdıkça ondan etkilenmeye başlayacaktır.