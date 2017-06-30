Çırak (Yönetmen: Boo Junfeng)

Boo Junfeng’in yönettiği ve Firdaus Rahman, Wan Hanafi Su, Mastura Ahmad ile Boon Pin Koh’un oynadığı Çırak (Apprentice), 14 Temmuz 2017’de Bir Film dağıtımıyla Bir Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

28 yaşındaki Singapurlu gardiyan Aiman, kısa bir süre önce yaşadığı bölgenin en büyük hapishanesine tayin olmuştur. Kız kardeşi Suhaila ile mütevazi bir hayat sürdüren Aiman kariyerinde hızla yükselmek istemektedir. Hapishanede idamları gerçekleştiren 65 yaşındaki, deneyimli amir Rahim Soon ile yakınlaşmaya başlar. Aiman’ın kişiliğinden ve iş etiğinden etkilenen Rahim, ilk fırsatta onu çırağı olarak yanına alır. Aiman, bütün öfkesine rağmen Rahim’in güvenini kazandıkça amacına daha çok yaklaşmaktadır zira Rahim, Aiman’ın babasını idam eden celladın ta kendisidir.