Fikret Reyhan’a Moskova’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Fikret Reyhan’ın yönettiği Sarı Sıcak, uluslararası prömiyerini yaptığı 39. Moskova Uluslararası Film Festivali’nden ödülle döndü! Dün (29 Haziran) sona eren festivalin ana yarışmasında 13 film arasında yer alan filmin yönetmeni Fikret Reyhan; Reza Mirkarimi’nin başkanlığını yaptığı ve İtalyan oyuncu Ornella Muti, yönetmen Jörn Donner, yönetmen Albert Serra ve Alman film danışmanı Brigitta Manthey’den oluşan jüri tarafından En İyi Yönetmen seçildi.

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