Kötü Kız Güldürecek

Elif adlı günlük dizi filmin kötü kızı Cemre Melis Çınar, Temmuz ayında başrolünü oynayacağı Cenaze İşleri isimli sinema filminin ön çalışmalarına başladı. Elif adlı günlük TV dizisinde 3 sezondur Arzu karakteriyle izleyicisiyle buluşan Cemre Melis Çınar, sezon yorgunluğunu atmadan komedi tarzında çekilecek olan Cenaze İşleri isimli sinema filmi için dur durak bilmeden çalışıyor. Yapımcılığını Serpil Altın Film ve Saygın Film’in üstlendiği Cenaze İşleri filminin yönetmen koltuğunda başarılı yönetmen Korhan Uğur oturuyor. Odunpazarı Belediyesi’nin katkılarıyla Eskişehir’de 03 Temmuz’da başlayacak olan filmin çekimlerinin 23 Temmuz’da tamamlanması planlandı.

Basın Bülteni

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