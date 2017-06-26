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Köprüde Buluşmalar 1. Kısa Film Atölyesi Seçkisi Açıklandı

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Köprüde Buluşmalar, ilk ve ikinci kısa filmini yapacak genç sinemacılara yönelik Kısa Film Atölyeleri serisi düzenliyor. Bu atölyelerin birincisi 08 – 18 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak. Atölye, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Başvurular arasından seçilen 4 kısa film projesinin yazar, yönetmen ve yapımcıları projelerini sinema sektöründen deneyimli profesyoneller ile çalışarak geliştirecekler.

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