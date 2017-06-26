Stay Title’ın yönettiği ve Douglas Smith, Lucien Laviscount, Cressida Bonas ile Carrie Anne Moss’un oynadığı The Bye Bye Man, 07 Temmuz 2017’de Pinema Film dağıtımıyla Pinema Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir virüs gibi yayılan bu kötülükten ancak onu zihinlerinden silerlerse kurtulacaklardır. Fakat bu pek de kolay olmayacaktır. Gördükleri halüsinasyonlarla birbirlerine zarar verecek noktaya gelen yakın arkadaşlar, Bye Bye Man’den kurtulmak için onun geçmişini araştırmaya ve bu lanete ait her anıyı ortadan kaldırmaya çalışırlar. Bye Bye Man gücünü insanların saplantıya olan eğiliminden alır.