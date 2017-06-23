İstanbul’un sembolü lüfer de belgesele konu olan balıklar arasına girdi. Mert Gökalp’in yönettiği Lüfer belgeseli, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan Lüfere dikkat çekiyor veTürkiye’de tek bir balığa adanmış ilk belgesel film olma özelliğini taşıyor. Milyonlarca insan her gün boğazın üzerinden geçerek evine, işine, okuluna gidiyor. Peki bu kadar insan, boğazın serin sularının altında gerçekten ne olup bittiğini merak ediyor mu? Dev mavi yüzgeçli orkinos ve beyaz köpekbalıklarını kaybeden İstanbul, şimdi de Lüfer’i de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Belgesel, Lüfer’in karşı karşıya olduğu tehlikeye dikkat çekmek için atılmış en önemli adımlardan biri.