Aaron Woodley’in yönettiği ve Jace Norman, Jessica Biel, Susan Sarandon ile Patrick Stewart’ın seslendirdiği animasyon film Spark: Bir Uzay Macerası (Spark: A Space Tail), 07 Temmuz 2017’de The Moments Entertainment tarafından vizyona çıkarılıyor.

Güç sevdalısı General Zhong, 13 yıl önce Bana Gezegeni’nin denetimini ele geçirmiş ve parçalara ayırmış ve katı bir şekilde yönetmektedir. Spark ve arkadaşları Zhong’un kara delik yaratma gücüne sahip ve Kraken olarak bilinen dev bir uzay canavarını yakalayarak evreni ele geçirmeyi planladığı öğrenirler. Onu durdurmak artık Spark ve arkadaşlarının sorumluluğundadır.