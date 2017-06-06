Ver Kaç’ın Çekimleri Kadırga’da Başladı

Yönetmen Orçun Benli, Ver Kaç adlı yeni sinema filmi ile seyircisine merhaba demeye hazırlanıyor. Çekimlerine başlanan film, duygusal ve samimi bir mahalle hikâyesini farklı bir dille beyazperdeye aktarıyor. Kenan Ece filmin başrolünde ve bir mahalle delikanlısını oynayacak. Duygusal yönü fazlaca hissedilecek filmde ayrıca Bülent Çolak, Aslıhan Güner, Fatih Koyuncuoğlu ve Fırat Tanış gibi başarılı oyuncular da rol alıyor. Filmin önümüzdeki sonbaharda vizyona girmesi planlanıyor.

Basın Bülteni

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