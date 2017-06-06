Kutluğ Ataman, Filmlerini Sansürsüz ve Ücretsiz Yayınlayabilmek İçin Witchtv’yi Kurdu

Usta yönetmen Kutluğ Ataman, internetteki kalitesiz korsan yayınlara engel olmak ve RTÜK yüzünden sansürlenen filmlerinin aslını seyircisiyle buluşturmak amacıyla WitchTV adını verdiği Youtube kanalını kurdu. WitchTV, 28 Mayıs’ta Kutluğ Ataman imzalı dört film ve Metin Çavuş imzalı Kutluğ Ataman adlı belgesel film ile yayın hayatına başladı. Sinemaseverler bundan böyle Ataman imzalı filmleri sansürsüz ve ücretsiz olarak diledikleri zaman izleyebilecek. Kutluğ Ataman, “Çoğu kamunun vergilerinden oluşan desteklerle yapılan filmleri, şimdi kamuya ücretsiz olarak geri verme zamanı” diyerek, filmlerini var olan en iyi kalitede yayınlayacağını belirtti.