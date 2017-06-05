Kedi, 07 Haziran’da Başka Çarşamba’da

Kedi, Başka Sinema’nın kapısını tırmalamadan önce Başka Çarşamba’ya konuk oluyor. İstanbul’un birbirinden güzel 7 kedisi beyazperdede yuvarlanıyor. Siz de herkesten önce bu dünya güzeli tüylü dostlarımızla tanışma fırsatını kaçırmayın, 07 Haziran akşamı Başka Çarşamba’da Kedi ile buluşun. Eleştirmenler ve seyirciler hemfikir, siz İstanbul’un kedilerine aşık olurken, bir aile filmi olan Kedi filmi de kalbinizde ve evinizde bir yer edinecek.

Basın Bülteni

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