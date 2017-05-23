Film Çekmek İçin Dünya Turu

22 yaşındaki genç yönetmen Burak Babayiğit, youtube hesabından yayınladığı bir video ile film çekmek için dünya turuna çıkacağını duyurdu. Yeni projesini Gezgin Yönetmen isimli youtube kanalından açıklayan Babayiğit, “Türkiye’den yola çıkacağım ve otostop ile Bulgaristan’a geçeceğim. Ardından Makedonya, Arnavutluk, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ülkelerinde bir süre kalacak ve İtalya’ya uçacağım. Türkiye’ye gelip filmi yayınlayacağım.” dedi.

Basın Bülteni

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