James Ponsoldt’un yönettiği ve Emma Watson, Tom Hanks, John Boyega ile Karen Gilan’ın oynadığı The Circle, 28 Nisan 2017’de Pinema Film dağıtımıyla PinemArt Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Eamon Bailey’in kurucusu olduğu Circle, çok güçlü ve büyük bir teknoloji şirketidir. Şeffaflığın ve mahremiyetin olmadığı, her anın kayıtlara geçtiği ve tüm dünyanın sizi izleyebildiği bir sistemi insanlar üzerinde uygulayan şirket yeni ve uygun denekler aramaktadır. Mae, bir Çağrı Merkezi’nde çalışan sıradan bir Amerikalıdır. Çalışkanlığıyla kısa zamanda Bailey’in dikkatini çeken Mae daha önce denenmemiş büyük bir deney için seçilir.