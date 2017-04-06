Oyuncu Deniz Türkali: Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Hiç Bitmesin

Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali bu yıl altıncı kez düzenleniyor. Festivalin Jüri Üyesi, Oyuncu Deniz Türkali, usta yönetmenin doğduğu kentte yapılan Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali’nin uzun yıllar devam etmesini istediğini açıkladı. Türkali festival hakkındaki görüşlerini şöyle belirtti: “Önce sevinç ve vefa duygusunun hâlâ bazı insanlarda var olduğunu görmenin sevinci ve mutluluğunu hissettim. Festivalin bu yıl 6.sı gerçekleşiyor. Geleceğin sinemacılarının yetişmesinde eğer katkısı olacaksa ki bunda hiç kuşkum yok, Atıf Yılmaz’a verilmiş büyük bir ödül olacaktır. Genç sinemacılara yol açmak onları desteklemek bu festival kadar Atıf Yılmaz’ın da büyük arzusuydu.”

Basın Bülteni

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