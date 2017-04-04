Yakın Dönem Romen Sineması Akbank Sanat’ta

Akbank Sanat, 08 – 29 Nisan 2017 tarihleri arasında, Yakın Dönem Romen Sineması’na ev sahipliği yapıyor. Sinema Kuşağı kapsamında İstanbul “Dimitrie Cantemir” Romen Kültür Merkezi’nin katkılarıyla gerçekleştirilecek etkinlikte; Durmaksızın Bükreş, Gerisi Sessizlik, Chuck Norris Komünizme Karşı, Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim ve Hayatın Bir Saniyesi isimli Yakın Dönem Romanya Sineması’na ait beş film Romence orijinal ve Türkçe altyazılı olarak izleyiciyle buluşacak.

Ben Yaşlı Cadaloz Bir Komünistim (Sunt O Baba Comunista)



Chuck Norris Komünizme Karşı (Chuck Norris vs. Communism)



Durmaksızın Bükreş (Bucuresti Nonstop)



Gerisi Sessizlik (Restul E Tacere)



Hayatın Bir Saniyesi (O Secunda De Viata)

