Eski Sevgili, 05 Mayıs’ta Vizyonda

Çekimleri geçtiğimiz kış aylarında İstanbul’da gerçekleşen Eski Sevgili filmi vizyon için gün saymaya başladı. 05 Mayıs’ta izleyiciyle buluşacak olan filmin başrollerini Tolgahan Sayışman ve Bade İşçil paylaşıyor. Filmde beyaz önlüğüyle dikkatleri çeken yakışıklı oyuncu Tolgahan Sayışman Doktor Barış rolüyle izleyiciyle buluşurken, Bade İşçil ise onun 63 kere ayrılıp barıştığı ve bir türlü unutamadığı eski sevgilisi Feride’yi beyazperdeye getiriyor. Filmde, 14 Şubat günü yolları tesadüfen kesişen bu çiftin macera dolu güzel bir günü anlatılıyor. Merakla beklenen filmin afiş tasarımı Galip Aksular tarafından yapılırken afiş fotoğrafı Eren Yiğit tarafından çekildi.

Basın Bülteni

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