Niki Caro’nun yönettiği ve Jessica Chastain, Daniel Brühl, Ewan McGregor ile Damian Lewis’in oynadığı Umut Bahçesi (The Zookeeper’s Wife), 31 Mart 2017′de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarıldı.

Umut Bahçesi (The Zookeper’s Wife), cesur bir karı kocanın 2. Dünya Savaşı’nda milyonlarca Yahudi’nin hayatını kurtarmak için verdiği savaşın gerçek hikâyesi. Polonya ve Varşova Nazi istilâsındayken orada bulunan bir hayvanat bahçesini yağmalarlar. Hayvanat bahçesinin sahipleri geriye kalan hayvanları ve gizlice içeri soktukları Yahudileri saklayarak beraber özgürlük için kaçış planı yaparlar.