Kenan Öztürk’ün yönettiği ve Oğuzhan Yıldız, Gözde Mukavelat, Burçin Abdullah ile Ferdi Kurtuldu’nun oynadığı Aç Kapıyı Çok Fenayım, 28 Nisan 2017′de MC Film dağıtımıyla YEF Medya Art tarafından vizyona çıkarıldı.

Oğuz, kariyerinin en tepesindeyken ani bir kararla senaristliği bırakır. Oğuz, tek dert ortağı eski yönetmen Ertem’le sırlarını paylaşmaktadır. Oğuz ve arkadaşları, geçirdikleri kötü bir gün ve gece sonunda aniden evde uyanırlar. Gecenin nerede ve nasıl geçtiği hakkında fikirleri yoktur ama hepsinin işleri bir anda aniden açılır, üst üste teklifler gelmeye başlar. Hatırlamadıkları o gece sonucu bütün hayatları değişmiştir.