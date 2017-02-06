Kamil Burak’ın yönettiği ve İbrahim Vurmaz, Çağrı Tokalı, Fatih Özaşar ile Gökhan Koç’un oynadığı Geri Döndü, 12 Mayıs 2017′de MC Film dağıtımıyla GSA Film tarafından vizyona çıkarıldı.

Melis 24 yaşında, dünya tatlısı bir genç kızdır. Üniversite arkadaşı Tülay, Melis’i eski sınıf arkadaşlarının katıldığı bir partiye götürür. Partiyi yapan kişi Melis’in tartışmalı ayrıldığı eski sevgilisi Uğur’dur. Evde Uğur ve Tülay’ın sevgilisi Burak’tan başka kimse yoktur. Uğur ilerleyen dakikalarda alkol ve kokain sınırlarını aştıktan sonra Melis’i taciz etmeye başlar. Şiddetin dozunu arttıran Uğur istemeyerek de olsa Melis’i öldürür. Melis intikamını almak için çürümüş bedeniyle geri döner.