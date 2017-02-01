F. Javier Gutierrez’in yönettiği ve Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki ile Aimee Teegarden’in oynadığı Halka 3 (Rings), 03 Şubat 2017’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Halka 3, sevilen korku filmi serisi Halka’nın yeni ve en son bölümü. Genç bir kadın, erkek arkadaşını izledikten yedi gün sonra öldürüleceğini söyleyen gizemli bir video kasetle ilgili karanlık bir alt kültürü araştırmaya başladığında erkek arkadaşı için korkar ve endişelenmeye başlar. Erkek arkadaşını kurtarmak için kendini feda eder ve böylece korkunç bir keşifte bulunur: Daha önce hiç kimsenin görmediği filmin içinde korkutucu başka bir film vardır.