Peng Fei’nin yönettiği ve Ayşegül Bingöl, Tuba Pelister, Erhan Özgen ile Bora Sivri’nin seslendirdiği animasyon film Kurbağa Krallığı: Buz Macerası (Frog Kingdom 2: Sub-Zero Mission), 30 Aralık 2016’da The Moments Entertainment dağıtımıyla Tanweer Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Yağmur, başkentteki bir patlamanın ardından Kurbağa Krallığa geri döner. Halk şehirden kaçmaya çalışırken, Kurbağa Kral topraklarının koruyucusunun tehlikede olduğunu açıklar. Prenses ise saraydan kaçmanın bir yolunu bularak, sınırda beklemekte olan Yağmur ve adamlarına katılır. Prenses, oluşan gizemli olayların ardında Tek Gözün olduğundan şüphelenir.